Que fabriquent ensemble Guillaume Trouillard et Astrid Boitel, un auteur de bande dessinée et une danseuse classique ? Un dialogue singulier entre image, corps et son.

Lui à la table, tout à ses dessins, et elle au centre de la scène, devant un écran : le dispositif est simple, mais forme un environnement poétique plein de transformations prompt à raconter une histoire. Ici, ils s’attachent à la figure de la sorcière, telle qu’on la rencontre dans les contes populaires slaves. La narration prend appui sur des costumes, des masques et des accessoires manipulés par Astrid Boitel, tandis que Guillaume Trouillard fait évoluer en direct ses illustrations. Le tout crée un univers visuel profondément inspiré par les cultures et les folklores d’où le mythe de Baba Yaga est extrait, au profit d’un voyage à expérimenter en famille à partir de cinq ans.

Nathalie Yokel