La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Baba Yaga » de Guillaume Trouillard et Astrid Boitel, dialogue singulier entre image, corps et son

« Baba Yaga » de Guillaume Trouillard et Astrid Boitel, dialogue singulier entre image, corps et son - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre Golovine
©Crédit : Christophe Garbage Astrid Boitel en sorcière devant les dessins de Guillaume Trouillard
Crédit : Christophe Garbage Astrid Boitel en sorcière devant les dessins de Guillaume Trouillard

Théâtre Golovine
Conception Guillaume Trouillard et Astrid Boitel / à partir de 5 ans

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Que fabriquent ensemble Guillaume Trouillard et Astrid Boitel, un auteur de bande dessinée et une danseuse classique ? Un dialogue singulier entre image, corps et son.

Lui à la table, tout à ses dessins, et elle au centre de la scène, devant un écran : le dispositif est simple, mais forme un environnement poétique plein de transformations prompt à raconter une histoire. Ici, ils s’attachent à la figure de la sorcière, telle qu’on la rencontre dans les contes populaires slaves. La narration prend appui sur des costumes, des masques et des accessoires manipulés par Astrid Boitel, tandis que Guillaume Trouillard fait évoluer en direct ses illustrations. Le tout crée un univers visuel profondément inspiré par les cultures et les folklores d’où le mythe de Baba Yaga est extrait, au profit d’un voyage à expérimenter en famille à partir de cinq ans.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Baba Yaga
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Golovine
1bis rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon

à 10h15, relâche le lundi. Tél. : 04 90 86 01 27. Durée : 45 minutes.

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