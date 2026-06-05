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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Gounouj in situ » de Léo Lérus, une œuvre inspirée par la beauté de son île et d’une nature en pleine mutation

« Gounouj in situ » de Léo Lérus, une œuvre inspirée par la beauté de son île et d’une nature en pleine mutation - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Parenthèse
©Gounouj de Léo Lérus, plateau partagé avec Os de Youness Aboulakoul et La Breva de Dafne Bianchi © Laurent Philippe
Gounouj de Léo Lérus, plateau partagé avec Os de Youness Aboulakoul et La Breva de Dafne Bianchi © Laurent Philippe

La Parenthèse / La Belle Scène Saint-Denis / Chor. Léo Lérus

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Léo Lérus s’inspire de la beauté de son île et d’une nature en pleine mutation dans Gounouj, dont il donne la version in situ.

Passé par la Batsheva et les compagnies de Wayne McGregor et Sharon Eyal, Léo Lérus est resté très attaché à sa Guadeloupe natale. C’est là-bas, en pleine nature sur le site de Gros Morne/ Grande-Anse, qu’est né Gounouj, « grenouille » en créole. Ce site exceptionnel où faune, flore et conditions atmosphériques sont à un point d’équilibre parfait est, comme le reste du monde, menacé par le dérèglement climatique. Cela ne manque pas de provoquer un sentiment que le chorégraphe compare à la saudade portugaise, mélange de nostalgie et d’espoir, mais aussi au bousyè créole, qui au sens propre décrit l’état d’un crustacé en période de mue et au sens figuré l’acceptation par une personne de sa vulnérabilité au moment de son nécessaire développement. C’est dans la tension entre ces émotions contradictoires que se déploie Gounouj, ses quatre interprètes jouant des équilibres et déséquilibres de la danse gwoka.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Gounouj in situ
du mercredi 8 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026
Avignon Off. La Parenthèse
18 rue des Études, 84000 Avignon

à 10h. Tél. 04 90 87 46 81. Durée du programme #1 : 1h30.

La Belle Scène Saint-Denis, une programmation du Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France.

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