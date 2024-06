Kaê Brown Carvalho et Jerson Diasonama dans « Jogo de Dentro ».

Les danseurs Kaê Brown Carvalho et Jerson Diasonama explorent un style de capoeira d’Angola avec une belle complicité.

Ils oscillent tous les deux entre l’univers du hip-hop et de la danse contemporaine : Kaê Brown Carvalho et Jerson Diasonama font se rencontrer leurs énergies et leurs univers dans Jogo de Dentro. Ce titre, que l’on peut traduire par “jeu d’intérieur”, renvoie à un style de capoeira d’Angola, mais aussi à la complicité des deux acolytes qui font de la scène un espace de jeu presque enfantin. Porteurs d’un style hybride, ils font dialoguer cette danse africaine avec la capoeira brésilienne et la multiplicité des techniques qui habitent leurs corps, comme le popping ou la break. Ceux qui ont dansé dans la compagnie Black Sheep avec Saïdo Lehlouh et Johanna Faye se retrouvent avec émotion, comme deux frères réunis après avoir grandi à des kilomètres de distance.

Belinda Mathieu