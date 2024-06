Dans un solo autofictionnel où les présences se démultiplient grâce à la projection vidéo, Sylvain Riéjou joue avec les clichés de la création artistique avec humour.

Les artistes sont-ils forcément des âmes torturées ? Y-a-t-il une part de vérité dans les clichés sur la danse ? Le chorégraphe Sylvain Riéjou se penche sur ces questions dans un solo aux airs de one man show. Dans cette autofiction où les gags et l’autodérision fusent, il lève le voile sur les coulisses de la création artistique. Des saynètes se succèdent, inspirée de son expérience d’interprète et de chorégraphe, mais aussi des figures stéréotypées des chorégraphes tyranniques dans les films (à l’instar de Vincent Cassel dans Black Swan). Dédoublé grâce à la présence de son image enregistrée, il interprète avec facétie interprète une palette de personnages, nous entraîne dans son enfance bercée par les clips de Mylène Farmer et Prince et revèle sa passion pour la pantomime.

Belinda Mathieu