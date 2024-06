C’est une pièce qui rassemble deux acteurs de la danse et de la mise en scène : Njagui Hagbe et Éric Bouvron. Ils nous proposent un spectacle où la danse et la narration se complètent pour raconter l’histoire de Njim, à la fois champion du monde de hip-hop et voyou de la nuit.

La Cie Wanted Posse à l’habitude d’expérimenter et n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Cette fois-ci, c’est avec Éric Bouvron, dernièrement metteur en scène du succès Lawrence d’Arabie, que la compagnie s’associe. Ensemble, ils portent sur scène le récit inspiré d’une histoire vraie, celle d’un jeune garçon qui mène une double vie, entre apprentissage du hip-hop et petit voleur avec ses copains. Le périple du jeune homme, vers le succès des scènes internationales mais aussi vers des casses de plus en plus gros, embarque le spectateur dans un récit haletant.

Une quête nourrie d’adrénaline

Ici la danse est un moyen d’expression au même titre que la parole et la musique. La pièce commence en 1984, date du premier larcin de Njim, et brasse toute une génération, lorsque la rue et la scène se rencontrent encore timidement. La quête éperdue de Njim prend forme grâce à deux danseurs, Martin Thaï et Karlos Da Silva, une comédienne, Pauline Durand et un musicien-batteur, Franck Chenal.

Louise Chevillard