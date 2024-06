Nawel Dombrowsky dans « Incarnée », spectacle en chansons

Premier spectacle dont Nawel Dombrowsky écrit elle-même les chansons, Incarnée invite à la rencontre de personnages fantasques aux destinées condensées en musique.

Entendue en première partie de soirée des concerts de Juliette, Arthur et Maxime Le Forestier, Nawel Dombrowsky s’inscrit dans la tradition de la chanson française à textes où poésie et musique condensent, en quelques rimes et accords, des portraits ou des destins. La galerie de personnages qu’elle campe dans Incarnée laisse la part belle à la fantaisie, où l’humour se mêle à la tendresse. Complice de la chanteuse depuis 2015, Nolwenn Tanet signe la plupart des partitions du spectacle, métissées de rock, d’électro et d’accents tziganes, qu’elle interprète aux claviers, piano et accordéon avec Louis Ouvrard, au violon, guitare électrique et Pad. Un hymne à une humanité bigarrée et cosmopolite, dans un imaginaire sans frontières porté par la puissance suggestive des mots et la mise en scène de Xavier Lacouture.

Gilles Charlassier