Julien Gelas porte à la scène les Lettres à un ami allemand qu’Albert Camus rédigea pendant la Seconde Guerre mondiale, plaidoyer contre la vanité de la grandeur nationaliste. Créée en 2022 avec Didier Flamand, la pièce est interprétée cette année par le comédien Nicolas Geny,

« C’est un texte splendide, un manifeste contre les nationalismes en tout genre qui nous interroge sur le sens des valeurs que nous chérissons, quelle puissance peut être les leurs quand plus rien ne semble possible, redéfinissant le cœur de ce qui fait que nous sommes des hommes. Alors que dans le monde sévissent des guerres, la montée en puissance des autoritarismes et de leur pouvoir de destruction, ce texte est à méditer.

Un spectacle positivement engagé

L’adaptation contextualise le propos tenu par Albert Camus pour avoir un fil rouge dramaturgique. J’ai imaginé un homme s’apprêtant à faire un discours pour la paix à la Tribune des Nations-Unies. Il fait des recherches dans la salle des Archives d’une Bibliothèque de Bruxelles, et décide de s’inspirer du cœur des Lettres pour l’écrire. Nous voulons mettre ce texte au présent : il éclaire avec simplicité les problèmes complexes qui sont les nôtres, montre à quel point toutes les colères ne se valent pas. En ce sens, c’est évidemment un spectacle engagé. Positivement engagé. »

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens