June Events 2025

Le festival June Events affirme la danse comme outil d’expression, de réparation et de lien en 24 spectacles et une soirée de clôture.

Du 2 au 20 juin, June Events revient pour une édition 2025 foisonnante, célébrant à la fois les 25 ans de l’installation de l’Atelier de Paris à la Cartoucherie et les 30 ans des CDCN. Fidèle à son ADN, le festival met en lumière la diversité des danses contemporaines, savantes ou populaires, et reflète les enjeux les plus sensibles de notre époque, valorisant les questions d’écologie, de mémoire, d’identités plurielles. Sous la direction d’Anne Sauvage, la manifestation affirme une volonté forte à travers sa programmation : replacer le corps au centre, comme espace de ressources, de narration et de lien, afin de mettre en perspective le monde et le corps, le paysage et la danse, le soin de la nature et de la nature humaine. Les esthétiques se croisent — danses contemporaines, claquettes, voguing, capoeira, shifting pop — pour mieux refléter la diversité des écritures chorégraphiques actuelles. L’événement réunit également les artistes associés qui ont marqué l’histoire de l’Atelier de Paris, de Rosalind Crisp à Rebecca Journo, offrant une traversée unique à travers les années.

La danse en prise directe avec le monde

Des créations comme Mossy Eye Moor de Louise Vanneste ou The Gathering de Joanne Leighton sur un plateau-forêt, tout comme les Vagabondages et Conversations entre Christian Ubl et le jardinier-paysagiste-écrivain Gilles Clément, explorent la relation entre corps et paysage. La pièce immersive et quasi cinématographique de Marie-Caroline Hominal offre une expérience kaléidoscopique unique où le public est d’abord intégré à la scène avant de devenir spectateur. Candice Martel électrise le plateau avec son Électro-Tap fusionnant claquettes et électro-klezmer, tandis que Puma Camillê, femme, noire et trans, militante engagée pour l’inclusion et la diversité, place son Mandinga do futuro, à la croisée entre la capoeira, la culture ballroom, la danse afro et la samba. D’autres creusent les questions d’identité, de mémoire ou de réparation, comme Wanjiru Kamuyu dans Fragmented Shadows, d’autres encore à l’instar de Jeanne Brouaye et Jessica Teixeira interrogent les normes sociales et mettent en jeu des récits intimes, souvent poignants, à travers la danse. La soirée de clôture, festive et accessible, rassemblera 25 artistes pour fêter les 25 ans de la structure, avec de nombreux spectacles gratuits.

Agnès Izrine