Carolyn Carlson et Hugo Marchand à Orsay

La chorégraphe Carolyn Carlson poursuit sa collaboration avec les musées de l’Orangerie et d’Orsay, donnant lieu à des performances exceptionnelles.

Elle nous avait éblouis en ouvrant en septembre la saison de « Danse dans les Nymphéas » au musée de l’Orangerie, dans un événement aussi poétique que chorégraphique – presque un temps suspendu. Elle revient pour clore 2024-2025, mais cette fois-ci dans la Nef du Musée d’Orsay, espace magistral qui servira de réceptacle d’exception aux mille et un gestes que détient Carolyn Carlson. À travers des extraits de son répertoire, portés par les danseurs de sa compagnie, Sara Orselli, Céline Maufroid, Juha Marsalo et Yutaka Nakata, par le violoncelliste Pierre le Bourgeois et le chœur de «hurleurs» finlandais Mieskuoro Huutajat, c’est une véritable visite qu’elle nous propose. À ceci près qu’un invité spécial vient se glisser parmi les œuvres : Hugo Marchand, danseur étoile de l’Opéra de Paris, pour qui la grande chorégraphe a écrit le solo inédit Sunlight under Water.

Nathalie Yokel