« Plein Phare OUT » troisième édition du CCN du Havre

Le directeur du Phare, CCN du Havre, propose dans sa ville un festival en extérieur en même temps qu’il est invité au musée du Quai Branly.

« J’aime la danse dans l’espace public. »

Plein Phare OUT en est à sa troisième édition. Pouvez-vous nous en rappeler le principe ?

Fouad Boussouf : J’aime la danse dans l’espace public. Lorsque je suis arrivé au Havre je me suis dit qu’il serait dommage de ne pas profiter de la scénographie à ciel ouvert qu’offre cette ville. Nous avons donc créé un festival pour que l’art chorégraphique puisse se propager partout et pour toucher tous les publics. Les deux premières éditions ont été très appréciées. Présenter du spectacle vivant à l’extérieur est sur ce territoire assez nouveau. Outre la danse stricto sensu nous proposons aussi des performances de cirque contemporain et des événements festifs comme des bals.

« Nous avons créé un festival pour que l’art chorégraphique puisse se propager partout. »

Quel est le programme de cette nouvelle édition ?

F.B. : Nous avons la chance d’accueillir Transports exceptionnels, la pièce mythique de Dominique Boivin, au bord de la mer. Nous essayons dans ce festival de réinviter des artistes qui ont remporté un beau succès lors de précédentes éditions – c’est le cas de la Cie Barks dont le travail s’apparente à du nouveau cirque – mais aussi de faire découvrir de jeunes chorégraphes comme notre artiste associée Jade Lada, qui propose une création pour amateurs. Nous accueillons aussi Retouramont, compagnie emblématique de la danse verticale. Pour ma part je propose ma dernière création °Up dans sa version pour l’extérieur.

Pouvez-vous nous parler de l’invitation que vous a faite le musée du Quai Branly ?

F.B. : Ils m’ont invité à présenter mon travail et celui d’artistes complices lors de deux week-ends. La thématique des femmes se dégage de ce programme construit autour de mes deux pièces Fêu et Oüm. La première est un hommage aux parents et aux mères qui, notamment chez moi au Maroc, tournent autour du foyer, du feu de la cuisine, pour faire en sorte que la maison tienne debout. La seconde célèbre la diva Oum Kalthoum, très fêtée cette année puisqu’elle est morte il y 50 ans. Nous proposons également Jardin dansant et Musée dansant, deux performances qui mettent en perspective pour l’une la nature, pour l’autre les collections du musée, par le biais du corps. Felipe Lourenço, dont j’apprécie beaucoup le travail, est présent au même titre que Filipa Correia Lescuyer, avec laquelle je travaille régulièrement, qui va montrer une première étape de son projet autour du fado.

Propos recueillis par Delphine Baffour