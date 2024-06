Riche du succès de ce premier spectacle qui a parcouru la France tout au long de la saison, l’auteur, metteur en scène et comédien Issam Rachyq-Ahrad présente Ma République et moi au Théâtre des Halles. L’occasion de s’adresser à toujours davantage de publics en endiguant les clichés de l’intolérance.

L’inspiration artistique peut fleurir sur les terreaux les plus nauséabonds. Tant mieux. Elle permet de couvrir leur puanteur. C’est ce que fait Issam Rachyq-Ahrad dans Ma République et moi, spectacle imaginé suite à un événement ayant défrayé la chronique, il y a quelques années : la prise à partie d’une mère d’élève de CM2 dans l’enceinte du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, par un responsable du Rassemblement National, parce qu’elle était voilée. C’était le 11 octobre 2019. Cette femme, accompagnée de son fils de 10 ans, était l’une des accompagnatrices d’une sortie scolaire organisée dans le cadre d’un programme intitulé Ma République et moi qui avait pour objet de faire découvrir à des élèves le fonctionnement d’une institution démocratique. L’écho médiatique de cette violente agression verbale a replongé le comédien dans son propre passé. L’idée de son premier seul-en-scène était né.

Le portrait sensible d’une mère par son fils

Ma République et moi revient sur des scènes d’humiliations vécues par Issam Rachyq-Ahrad lorsqu’il était enfant. L’artiste « convoque les souvenirs de sa vie quotidienne auprès de sa mère pour sortir de son incompréhension et de son propre préjugé contre ce bout de tissu qu’elle [portait] ». Il « mêle lucidité, humour et tendresse pour parler des relations entre parents et enfants et de la place de chacun au sein de la société ». Issam Rachyq-Ahrad propose un portrait théâtral de cette mère d’origine marocaine. C’est d’ailleurs chez elle qu’il nous invite. Du thé et des gâteaux sont prêts. Il lui donne la parole et lui offre, par le biais de ce spectacle qui veut toucher le plus grand nombre, « la possibilité d’une réparation ».

Manuel Piolat Soleymat