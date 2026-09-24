Anne Nguyen recrée PROMENADE OBLIGATOIRE

Anne Nguyen recrée avec de nouveaux interprètes de popping, discipline spectaculaire basée sur les contractions musculaires, sa pièce hypnotique PROMENADE OBLIGATOIRE.

Quelles ont été vos inspirations pour la création de PROMENADE OBLIGATOIRE EN 2012 ?

Anne Nguyen : J’ai créé cette pièce avec huit interprètes de popping. C’est cette discipline qui en est l’origine, qui est mise en avant. J’avais aussi le projet de parler d’une société dystopique où tout est synchronisé, millimétré, dans laquelle le progrès a dépassé la nature. Pour cela je me suis inspirée du livre Nous autres d’Evgueni Zamiatine, qui a été écrit en Union soviétique en 1920 et qui a inspiré 1984 de George Orwell. Dans cet ouvrage, plusieurs fois par jour, les gens qui portent des numéros doivent marcher en se tenant la main quatre par quatre au son d’une usine musicale. J’ai repris cette idée de promenade obligatoire pour le titre et pour certains moments du spectacle. Les danseurs regardent droit devant eux, dans une avancée ininterrompue qui suit le sens de la flèche du temps, passent par différents états et gestuelles (marche, ralenti, mouvement organique etc.). Cela me permet d’exploiter toute la richesse du popping mais aussi de le déplacer. C’est une danse assez frontale et là les interprètes sont toujours de profil ce qui les oblige à développer leurs mouvements dans d’autres référentiels que ceux dont ils ont l’habitude. J’y ai aussi ajouté de la danse contact car j’aime rapprocher les corps.

« Les danseurs regardent droit devant eux, dans une avancée ininterrompue qui suit le sens de la flèche du temps. »

Comment avez-vous retravaillé cette pièce avec ses nouveaux interprètes ?

A.N. : PROMENADE OBLIGATOIRE est un spectacle très écrit. J’avais réalisé à la création un storyboard précisant toutes les entrées, les sorties, les placements, les moments où les gestuelles, où les énergies doivent changer. Comme les danseurs regardent toujours droit devant eux, tout doit être orchestré de l’extérieur, il y a très peu de spontanéité dans les moments où ils se croisent. Tout cela est encore respecté. Nous retravaillons en revanche la plupart des solos et des duos, pour qu’ils s’adaptent aux corps, aux individualités des nouveaux interprètes.

Propos recueillis par Delphine Baffour