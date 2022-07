Maintenant que je sais, de Catherine Verlaguet, mis en scène par Olivier Letellier : une réflexion vibrante sur l’engagement et la liberté d’expression

Dans une salle de classe du Lycée Frédéric-Mistral, la comédienne Juliette Allain donne vie à Hélène, journaliste française témoin des exactions de la dictature militaire qui sévit au Brésil de 1964 à 1985. Une belle proposition de théâtre-récit (pour tous publics à partir de 15 ans) qui nous immerge dans cette histoire.

Alors qu’il vient tout juste de prendre la direction du Centre dramatique national des Tréteaux de France, Olivier Letellier (fondateur, en 2000, de la Compagnie Le Théâtre du Phare) présente Maintenant que je sais au Festival Avignon Off. Fruit d’une commande faite à l’autrice Catherine Verlaguet (dont le metteur en scène a créé plusieurs textes et adaptations de romans : Oh Boy, La Mécanique du hasard, Un Furieux Désir de bonheur), cette histoire nous est adressée par la comédienne Juliette Allain de manière tranchante et engagée, dans une grande proximité : à portée de mots, de gestes, de regards. La jeune femme qu’elle incarne, Hélène, est correspondante de l’Agence France Presse au Brésil. Nous sommes au début des années 1980. Elle nous raconte comment elle est arrivée à Rio, attirée par les paillettes du carnaval. Puis, comment elle s’est mise, peu à peu, à rendre compte de la situation politique du pays et des crimes perpétrés par la dictature militaire. Comment l’un de ses amis, Luis, a été tué par la police. Comment la compagne de celui-ci, Magdalena, a disparu sans laisser de trace, elle-même arrêtée par les autorités brésiliennes.

Une relation privilégiée avec les publics

Assis sur des chaises de classe qui délimitent un espace de jeu quadri-frontal, les adultes et les adolescents qui assistent à Maintenant que je sais sont les témoins privilégiés d’une histoire dont ils peuvent devenir, au détour d’une situation, l’un des protagonistes. Il n’est pas question, ici, de théâtre participatif. Le public n’a qu’à écouter le texte fin, pénétrant, percutant de Catherine Verlaguet. Qu’à regarder la remarquable Juliette Allain vivre cette histoire parmi nous, pour nous. Qu’à ressentir les émotions d’un drame qui va s’accentuant, laissant derrière lui les accents humoristiques du début du récit. Un machine à écrire, une table de salle à manger, un lampadaire… Cette réflexion sur l’engagement citoyen, sur la dissidence politique, est servie par une mise en scène à la fois inventive et sobre révélant une direction d’acteur d’une grande précision. Ancré dans l’intensité de l’adresse directe, le théâtre-récit d’Olivier Letellier se donne avec énormément de générosité. Nous voilà partis pour un voyage au cœur de l’existence d’Hélène. Au cœur de combats menés par des opposants à la dictature brésilienne. Au cœur de questionnements sur la neutralité journalistique et la responsabilité individuelle.

Manuel Piolat Soleymat