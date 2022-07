Hier arrive bientôt de Georgina Vila Bruch, Clown dépressive à l’imagination débordante

Georgina Vila Bruch présente son seule en scène de clown, Hier arrive bientôt, sur le site d’Occitanie fait son cirque en Avignon. Loin de rendre le public aussi déprimé que son personnage, elle l’entraine dans une « folie fantaisiste » touchante.

Une table, deux chaises, un frigo et un tapis pour toute scénographie ; une paire de chaussures d’homme cirées et une veste marron pour tout partenaire de jeu. Poussiéreuse et en peignoir, la clown Atònita émerge de sa léthargie, tirée par sa propre main devenue personnage autonome. Dans l’attente d’un coup de téléphone ou d’une présence pour combler le vide, la clown devient sa propre compagnie.

De l’imagination comme mode de survie

Avide de pallier sa solitude, la clown Atònita regorge d’imagination pour entamer un dialogue, même fictif. Accrochée au fil de son téléphone ou créant ses propres partenaires fantômes, elle multiplie les situations, jouant tous les rôles à la fois. Comme une enfant solitaire qui s’invente des compagnons de jeu, elle se construit une vie de couple dans son intérieur vide. Réenchanter son quotidien pour ne pas s’écrouler, c’est tout l’enjeu du spectacle et c’est cette énergie de vie que l’on retient.

Léa de Truchis de Varennes