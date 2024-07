 Le Lavoir

Avec sa vive et pétillante mise en scène du texte de Dominique Durvin et Hélène Prévost, Frédérique Lazarini redonne vie à une mémoire effacée, populaire et féminine. Une assemblée de lavandières y font corps et chœur, libérant leurs paroles, leurs émotions, exprimant leurs souffrances de femmes asservies et le désir d’y mettre fin.

Il fut un temps où les lavoirs, devenus vestiges patrimoniaux des villages de France, bruissaient de vie. Celui qui s’anime sur la scène du beau Théâtre du Chien Qui Fume vaut le détour. Une petite ardoise indique les noms des lavandières du jour, La Mère leur indique leur place, et c’est parti pour une rude besogne, qui leur abîme les mains et les laisse toutes moulues le soir venu. Elles qui contrairement aux bourgeois qu’elles servent ont chaque jour « le souci du manger » forment une communauté vivante, vibrante, profondément touchante. Rosine l’écorchée vive qui fut nourrice, Gilberte la plus délurée qui revendique sa liberté, Judith juive venue de Pologne devenue veuve qui subit les insultes, Henriette la militante syndicaliste, Fadila qui mêle joyeusement l’arabe et le français (une nouvelle venue imaginée par Frédérique Lazarini), Gervaise, Rolande, Julienne, Judith, Mathilde, Suzanne… Trois comédiennes professionnelles Coco Felgeirolles (la mère), Emmanuelle Galabru (Gilberte) et Christine Joly (Rosine), et des comédiennes amatrices, issues du Théâtre de la Mare au Diable à Palaiseau – Murielle Gandais, Evelyne Aguilée, Lily Specht, Clémentine Marcès, Naomi Biton, Lydia Nicaud, Marie-Hélène Larrouturou, Fadhila Cherel, Nathalie Coppolani et Antonin Drouot (une présence autre qu’on vous laisse découvrir) – interprètent cette assemblée de femmes, formant une belle présence et une belle entente.

Des paroles effacées sur le devant de la scène

Elles travaillent dur, et elles parlent, abondamment, à l’abri du monde dans un espace qui leur est réservé, racontant les jalousies, les drames, les espoirs, les blessures qui ne cicatrisent jamais…. Le joyeux y côtoie le tragique, le trivial y côtoie l’essentiel, dans une choralité vive et allègre qui laisse sa place à chacune, où quelques pointes de surjeu n’enlèvent rien à ce bel édifice. Toutes ces paroles de femmes prolétaires ont été effacées, et elles sont puissamment révélatrices. Il est heureux que Frédérique Lazarini fasse entendre à nouveau cette partition écrite par Dominique Durvin et Hélène Prévost, qui connut un succès considérable à Avignon en 1986 avant d’être traduite et jouée dans le monde entier. En éclairant le quotidien de ces lavandières à l’aube de la Grande Guerre, le théâtre redonne vie à une mémoire populaire, féminine, vaillante, permettant de mesurer le chemin parcouru comme d’entendre les résonances avec l’époque. Le public a les a ovationnées !

Agnès Santi