Dirigées par Nikola Carton, Marie Hebert et Anaïs Merienne interprètent un solide duo d’amitié confrontées aux épreuves de la vie féminine. Une jolie pièce qui rassure et rassemble, mais à qui l’on reproche tout de même la redondance d’un discours féministe simpliste et cliché.

C’est un soir d’anniversaire angoissant pour une femme approchant la quarantaine. Un soir d’autant plus angoissant qu’Aude, ingénieure, est enceinte d’un enfant identifié trisomique in-utero et qu’elle vient de fuir de son rendez-vous gynécologique pour retrouver sa meilleure amie, Lou, blogueuse « féministe ». Ensemble, elles ressassent leurs souvenirs d’ado, leurs anecdotes intimes, leurs traumatismes, tout en réfléchissant autour d’une tragique décision à prendre : Aude doit-elle garder son enfant ?

Garder un bébé trisomique, est-ce antiféministe ?

Pour tenter d’orienter son amie, Lou enchaine les recommandations et les arguments contradictoires, simplistes et pas toujours adaptés à la situation. « C’est pas la féministe qui parle, c’est l’amie. Et l’amie, elle dit que tu vas gâcher ta vie » précise-t-elle – on ne savait pas que les deux qualificatifs étaient incompatibles. On finirait presque par croire qu’élever un enfant handicapé serait antiféministe, un constat plutôt offensant. Ainsi, Aude, en élevant cet enfant, ferait du tort à la faible représentation des femmes ingénieures (13%) puisqu’elle devrait quitter son poste. Et puis, avec un chérubin obligé de porter des couches plus longtemps que les autres, creuserait le déficit écologique mondial. Et puis, et puis… On ne peut qu’être attendris par cette relation amicale résistant au temps et aux épreuves. Ce faisant, l’une et l’autre mettent habilement le doigt sur le point sensible de nos propres contradictions. S’en tenir à nos convictions n’est pas chose aisée lorsque l’on se retrouve à l’épicentre du sujet. Le décor simple et efficace, qui semble enfermer les deux personnages dans une petite boite, parait protéger des turpitudes extérieures, le temps pour elles de statuer sur une décision qui ne reviendra évidemment qu’à Aude. De confidences en confidences, le texte s’étoffe et devient plus digeste, plus sain, moins didactique et donc plus touchant. Il est toujours bon de se sentir soutenu.

Louise Chevillard