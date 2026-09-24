Dans la série Timeline consacrée à Label Bleu, le piano solo de Bojan Z s’avère immanquable.

Les obsessions du solo ne sont pas choses nouvelles pour le pianiste. Il les avait déjà couchées sur disque en 2001. Face au Fazioli, l’agité du Fender y révélait une autre facette de son âme. Dix ans plus tard, il publiait Soul Shelter, se retrouvant tel qu’en lui-même : singulièrement multiple, irréductible au repli sur soi. Car pour plonger dans les tréfonds de son intimité, Bojan Z trouve dans l’exercice en solitaire l’occasion de jouer à saute-mouton avec les styles et d’enjamber les couloirs du temps et les frontières. Lignes claires et abstraction des formes, chaque pièce recèle mille reflets, sans obscurcir le trait mélodique. Celui-là même qu’il révéla avec As Is, autre solo publié en 2023. Du grand art, avec qui plus est un invité mystère dont les initiales sont HT.

Jacques Denis