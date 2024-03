Joe Chambers Ensemble pour une rare escale à Paris

Ce batteur historique des grandes heures du label Blue Note fait une rare escale à Paris.

Son nom figure au générique de disques parmi les plus classieux des années 1960. Aux grandes heures de Blue Note, Joe Chambers était, en effet, un de ces musiciens « first call » — ceux que le label appelait en premier pour s’assurer ses services pour un enregistrement. Le batteur a ainsi participé à des séances « historiques » auprès de Wayne Shorter, Donald Byrd, Andrew Hill, Joe Henderson et j’en passe. Un de ceux auprès de qui il fut le plus actif en studio à cette époque, le vibraphoniste Bobby Hutcherson lui permit de dévoiler une autre facette de son talent : celle de compositeur, auteur de thèmes poétiques et singuliers. Après une carrière plutôt discrète, il est, à 81 ans, est à nouveau affilié avec le label historique, sur lequel il a publié récemment deux albums, dont le dernier regarde vers Cuba. Joe Chambers, qui passe parfois de la batterie au vibraphone, vient en présenter le répertoire à Paris. Pareille légende vivante ne se rate pas.

Vincent Bessières