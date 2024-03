Keziah Jones « Acoustic Project »

Le guitariste chanteur nigérian Keziah Jones se présente à la tête d’une formation unplugged cosmopolite.

On connait Keziah Jones pour son « blufunk », mélange de blues, de funk et d’épices africains qui a valu au Nigérian sa popularité, et pour son sens du show qui lui a donné une réputation de bête de scène. À la Seine Musicale, le voici qui se présente cependant en version unplugged, à la faveur d’un Acoustic Project qui a tout d’un salon de musique dans lequel il se propose d’accueillir, en toute intimité, trois invités très éclectiques : le maître des percussions indiennes Pandit Dinesh, la jeune chanteuse et harpiste Astrønne, nouvelle sensation nu-soul, et le contrebassiste et chanteur cubain Damian Nueva. Quatre personnalités qui composent un monde de musiques cosmopolite, dont Keziah Jones sera le grand orchestrateur.

Vincent Bessières