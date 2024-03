Christian Vander Quartet plays John Coltrane

Le batteur de Magma Christian Vander revisite la musique de son inspirateur suprême.

« John Coltrane m’a tout donné ». Ainsi parle Christian Vander, le fondateur du groupe culte Magma. Que le batteur, disciple assumé d’Elvin Jones, revienne périodiquement à la musique de son idole ne surprendra personne (il lui a d’ailleurs consacré un album au titre explicite : John Coltrane, L’Homme suprême, en 2011). En quartet soudé avec les fidèles Laurent Fickelson au piano, Manu Grimonprez à la contrebasse et Jean-Michel Couchet au saxophone, le feu qu’il instille aux classiques de Coltrane est des plus sacrés, d’une intensité puissante et d’un engagement total. On peut prendre part au culte les yeux fermés.

Vincent Bessières