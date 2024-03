Vingt ans après leur rencontre, voilà Gretchen Parlato et Lionel Loueke enfin réunis sur disque. Et désormais sur la scène du New Morning.

C’est peu dire que Gretchen Parlato et Lionel Loueke se connaissent sur le bout des doigts. Ils se sont rencontrés dans le New York du début 2000, et puis l’un et l’autre ont œuvré pour le label Obliqsound. Depuis, la chanteuse native de Los Angeles et le guitariste béninois ont chacun fait carrière, tous deux soutenu par Herbie Hancock. Après s’être invité l’un comme l’autre en studio comme sur scène, les voilà réunis en un duo qui célèbre une longue amitié, et une entente musicale. Lean In, tel est le titre de l’album qu’ils cosignent enfin, avec le renfort de quelques complices de haute tenue, dont le percutant batteur Mark Guiliana. Somme toute, de quoi faire dresser l’oreille à tous les fans de jazz, ouvert aux subtiles digressions.

Jacques Denis