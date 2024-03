Le pianiste norvégien Tord Gustavsen en trio en club

Le pianiste norvégien Tord Gustavsen et son trio sont pour deux soirs au Sunside. Une jolie occasion de l’entendre en club.

Lancé par ECM voici près de vingt ans, Tord Gustavsen est fidèle au label allemand pour lequel il a enregistré neuf albums. Issu de la fertile scène norvégienne, le pianiste s’est imposé comme un exemple de cette école scandinave du jazz qui, profondément marquée par l’influence de Keith Jarrett et ses collaborations européennes, explore le trio comme un espace ouvert, délicat et contemplatif, ouvert sur les possibles de l’improvisation mélodique, sans heurt et sans violence. Longtemps fidèle aux mêmes musiciens, Gustavsen accueille désormais Steinar Raknes à la contrebasse, qui ajoute par moments des touches d’électronique au son du trio. Parmi les titres, il est question de « cercles », de « trouvailles », de « flux » et de « rituel ». Des mots qui en disent long sur la forme de ses intentions.

Vincent Bessières