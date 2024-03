Larry Goldings/Peter Bernstein/Bill Stewart

Trois maitres contemporains du jazz, Larry Goldings, Peter Bernstein et Bill Stewart, réunis dans un « organ trio » de première classe.

Ils s’entendent comme larrons en foire depuis plusieurs décennies. Chaque année ou presque, ils se retrouvent pour tourner et faire ensemble des étincelles dans le format canonique de l’« organ trio », ce trio typique du jazz qui associe l’orgue Hammond avec une guitare et une batterie. Goldings est l’un des grands maitres du « B3 », cet orgue électrique conçu pour les chapelles de l’Amérique profonde devenu une pompe à swing ; Bernstein, un maître de la guitare jazz dans la lignée de Kenny Burrell et autres Grant Green ; et Bill Stewart, un batteur tout-terrain, qui a joué aussi bien avec Maceo Parker que Chris Potter. Peu de trio de cet acabit ont une histoire aussi longue. La leur puise ses racines dans le son du Blue Note de la grande époque (Jimmy Smith, Larry Young) mais vibre aussi de la personnalité de ses interprètes. Le New Morning est parfait pour eux.

Vincent Bessières