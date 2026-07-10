Julie Denisse et François Heim rendent un bel hommage à Jeanne d’Arc à partir du roman de Joseph Delteil. Dans Jeanne la rebelle, le duo nous rappelle qu’une plume riche et élégante, portée par de bons comédiens et un peu de chant, se suffit à elle-même.

André Breton aurait dit de ce texte que c’est une « vaste saloperie ». Julie Denisse et François Heim, eux, décident d’en faire un hommage. Un hommage à la littérature, à la richesse d’écriture de Joseph Delteil et sa Jeanne d’Arc, insoumise, indocile, révolutionnaire. Scandale à sa parution en 1925, aujourd’hui sublimé par l’incarnation habitée et l’engagement total de Julie Denisse, aussi habile qu’agile. Sans artifice, sans décor – mis à part deux tabourets –, les deux comédiens dressent le portrait de Jeanne en lui redonnant vie. Celle d’une jeune femme paysanne dont le destin extraordinaire a marqué l’Histoire de France : « Jeanne est une paysanne, pétrie de chair et des Dieux ». De sa naissance à sa première dent, de ses premiers pas à ses premières batailles, de sa rencontre avec les saintes et Charles VII… Le récit est oral, la langue est étoffée, tout est mis en place pour laisser libre cours à notre imaginaire.

Un hymne au verbe

Ce duo clownesque perruqué est composé d’une narratrice et d’un accordéoniste. Le chant accompagne l’Histoire, et François Heim, silencieux, communique par son regard. Ce théâtre d’ambiance, ce théâtre « de verbe », est aussi un hymne à la jeunesse, à l’émancipation féminine : « Seule la jeunesse peut sauver le monde. La jeunesse est audace. ». Jeanne d’Arc nous apparaît plus sensible et accessible que jamais. En racontant son histoire à la troisième personne tout en la jouant, Julie Denisse permet un recul subtil et appréciable sur son personnage, sur les intentions qu’a imaginées l’auteur. Finalement, Jeanne la rebelle redonne à notre martyre française une humanité simple mais quasi mythologique, jusqu’à sa mort tragique, brûlée au bûcher à Rouen. « Jeanne d’Arc, c’est l’accord du Ciel et de la Terre ».

Siloé Lemaître