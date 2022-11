Jean-Marie Machado présente « Danzas Sinfonia »

Le pianiste présente sa dernière création pour grande formation, en première étape d’un triptyque de concerts parisiens.

Comme son joli nom italianisé l’annonce, Danzas Sinfonia est une version élargie du groupe Danzas qui réunit, autour du piano du leader, un sextet à cordes, un quintet à vents et une section de percussions, l’ensemble étant dirigé par Jean-Charles Richard. Dix-sept musiciens sur scène, qui mêlent instrumentistes classiques et jazzmen, pour un répertoire inspiré par un imaginaire marin, marqué par la Méditerranée. Dans la continuité d’une carrière qui s’affranchit résolument des genres, Danzas Sinfonia se présente comme « une suite d’humeurs poétiques inventées en un seul geste musical » selon les mots de son auteur.

Errance poétique au cœur d’un imaginaire marin

« Chaque mouvement de la mer est associé à une danse. Le souvenir des sensations de l’enfance que Chantal Thomas nomme « l’écume des rires », et le désir de se perdre dans l’immensité bleue à l’infini ont guidé ces compositions », explique-t-il, en se référant à Une barque sur l’océan de Maurice Ravel, revendiquant une forme d’« errance » indispensable à l’imaginaire. Machado présente ce répertoire en deux soirées en décembre, première étape d’un « Triptyque à Paris » qui aura pour suite en janvier « Primitive Sensoriality », deux récitals en piano solo au Cent-Quatre, et « Cantos Brujos », version discographique d’un spectacle basé sur l’Amour Sorcier de Manuel de Falla, compositeur avec qui le pianiste partage des racines espagnoles qui ont nourri sa musique, en février.



Vincent Bessières