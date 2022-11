Jacky Terrasson Trio

Pour terminer l’année, pourquoi ne pas s’offrir le bonheur simple d’un grand pianiste dans un petit club ?

Jacky Terrasson a forgé son talent sur scène auprès de quelques grands anciens, tels le batteur Arthur Taylor, le contrebassiste Ray Brown ou la chanteuse Betty Carter, qui aimaient, chez le jeune homme qu’il était alors, la fougue et le swing, l’excitation et l’engagement dans l’instant. Trente ans après, Terrasson n’a pas oublié ces leçons qu’il fait toujours fructifier au sein de son propre trio. Avec le contrebassiste français Géraud Portal et le batteur cubain Lukmil Perez, il a reformé une triangulaire comme il les aime, à la fois ludique et complice, qui le pousse à jouer sur le fil et à se mettre en danger dans le jeu de l’improvisation. Il prend ses quartiers pour trois soirs au Sunside, club auquel il reste attaché, et nous offre une excellente façon de swinguer jusqu’au bout de l’année.



Vincent Bessières