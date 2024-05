Candice Gatticchi fait parler les invisibles que leur âge et leur genre condamnent au silence et à la réclusion. Ça déménage à la maison de retraite ! Place aux vieilles !

« Honteuses d’exister, ombres ratatinées, / Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs ; / Et nul ne vous salue, étranges destinées ! / Débris d’humanité pour l’éternité mûrs ! », disait Baudelaire des vieilles, dont le corps est contraint de prendre congé du désir puisque le regard des autres le réduit au rang d’encombrant. L’esprit, pourtant, ne connaît ni la ride ni la ptose ! Candice Gatticchi refuse « les idées reçues de l’âgisme moderne qui relègue les femmes âgées au rang d’assistées ». À la Maison des Mimosas, Claude, Teresa et Mariette ont cent ans. Même si elles n’ont plus toutes leurs dents, elles ont toujours envie de croquer la vie, « entre le yaourt à la fraise, Les Feux de l’amour et les médicaments à prendre ». Nourri d’interviews de vieilles femmes, connues ou non, en institution ou pas, le babil iconoclaste de ces trois Parques insolentes disent le désir de « frissons, de vertige, d’aventures, encore », et surtout « qu’il est bon, et grave, et dérisoire et urgent de vivre ».

Catherine Robert