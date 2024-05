« Cadeau » spectacle hybride et inclassable conçu par Paul Courlet

La sélection suisse en Avignon propose souvent des formes singulières. Illustration avec ce Cadeau, spectacle hybride et inclassable à l’arrière-plan écolo conçu par Paul Courlet.

Au départ, il y a le confinement. Et Paul Courlet qui habite à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura suisse, part quotidiennement à la découverte de la forêt rendue à elle-même. Ensuite, il y a un disque, Trigonométrie, et le hasard des rencontres de Juliette Vernerey et de Maky Grochain. Les trois artistes improvisent au plateau et à l’arrivée, voilà Cadeau. Un spectacle où l’environnement sonore de la forêt enregistrée in situ abrite des scènes jouées en playback afin notamment de retrouver nos capacités d’émerveillement. Tout un programme, entre « conte philosophique » et « cantique », un brin absurde et décalé bien sûr, porté par des artistes qui « revendiquent des identités individuelles qui se sont construites sur des valeurs qui ne sont pas admises dans la société capitaliste ».

Eric Demey