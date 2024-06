Dans un pays innommé, une famille sans fils, déshonorée, condamne la dernière à vivre comme un garçon. La Compagnie La Rousse met en scène ce phénomène en prenant le parti de dévoiler le parcours intime et schizophrénique de ces enfants sacrifiés.

Elles sont appelées Bacha Posh : en Afghanistan ou au Pakistan, ces petites filles injustement nées du mauvais côté de la barrière sont élevées comme des garçons, leur donnant accès aux privilèges de ces sociétés patriarcales. La Compagnie La Rousse s’empare de ce phénomène en mettant en scène Ella et Elie, deux identités partageant un même corps, s’exprimant l’une et l’autre dans et en dehors de la maison familiale. Un conte cruel autour d’une destinée imposée, écrasée par le poids des traditions.

Louise Chevillard