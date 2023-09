Avec près de 200 concerts programmés, le festival Jazz sur Seine du début d’automne s’est imposé au fil des années dans le calendrier de la rentrée.

Vingt-cinq lieux de Paris et sa périphérie, 180 concerts, 450 musiciens : les chiffres attestent de l’importance de ce rendez-vous initié par l’association Paris Jazz Club qui permet de rassembler nombre de ceux qui font le jazz par ici, et même ailleurs. Deux semaines durant, c’est en quelque sorte à un état des lieux du jazz, sous toutes ses formes et de toutes les générations, auquel nous sommes conviés. Dans cette profusion, on vous propose un premier choix, on ne peut plus subjectif. Pour bien commencer, le 6 octobre Suzanne, trio lauréat de Jazz Migration, invite Emile Parisien pour deux sessions au 38riv, dans le Marais. Deux jours plus tard, on aura le choix entre deux saxophonistes : Steve Potts avec le trio de Jobic Masson en son antre de Ménilmontant, le Théâtre des Ateliers du Chaudron, ou Gaël Horrelou et son projet Identité, qui mixe jazz et maloya au Comptoir, Halle Roublot de Fontenay-sous-bois.

Brexit Music et hommage à Stevie Wonder

Le 10, rendez-vous au Bal Blomet pour écouter la Brexit Music du pianiste Baptiste Trotignon, avec une sacrée paire (Matt Penman et Greg Hutchinson), mais aussi dans cinq clubs du quartier des Halles qui proposent en partenariat avec l’Adami une série de show cases en accès libre. Le lendemain, les curieux feraient bien d’aller au Sunset pour écouter Gautier Garrigue et Federico Casagrande, deux amis de plus de quinze ans. Le 12, le trompettiste Fabrice Martinez fête la sortie de Stev’in My mind au Studio de l’Ermitage. Deux jours plus tard, retour au Comptoir, pour y écouter l’aventureux Accoustic Large Ensemble de Paul Jarret, avant d’aller le 16 découvrir le merveilleux pianiste Daniel Garcia en trio au Pan Piper. C’est aussi en trio que se présentera le pianiste Tony Tixier au Sunset, le 18, tandis que le Brésilien Edu Ribeiro sera au Duc des Lombards le même jour. Le jour suivant, vous pouvez choisir l’intimité de l’Ecuje pour le duo Omer Avital et Yonathan Avishaï ou la vaste Seine Musicale pour Chucho Valdès en royal quartet. Et peut-être même parier sur le nouveau projet du batteur Mario Costa, avec un sacré casting (Cuong Vu à la trompette, Benoit Delbecq au piano et Bruno Chevillon à la contrebasse) au Sunside. Et histoire de finir en beauté, il est tout indiqué d’aller le 21 à la Cave du jazz, au cœur de la Seine-Et-Marne, ouïr Henri Texier en trio.

Jacques Denis