Le saxophoniste revient au-devant de la scène avec un projet qui met en parallèle son ténor avec la voix de la remarquable Gabrielle Cavassa.

Un temps en retrait en tant que leader, se consacrant à des projets dans lesquels il renouait par exemple avec le quartet de ses débuts (dont les membres sont devenus des monstres sacrés du jazz actuel), Joshua Redman a créé la surprise en changeant de maison de disques (il a rejoint l’écurie Blue Note) et en publiant un album qui tranche avec les précédents par la place centrale qu’il accorde à la voix. Where Are We titre ce nouveau disque — sans point d’interrogation — ce qui sonne moins comme une question que comme le besoin de faire le point sur un cheminement artistique, personnel et collectif.

Carte du Tendre américain

Saxophoniste doué, à la virtuosité parfois maniaque, Redman cherche en l’occurrence moins à briller en soliste qu’à se faire l’interprète de mélodies dont il a confié les textes à la voix claire et sensible de Gabrielle Cavassa, jeune chanteuse originaire de La Nouvelle-Orléans encore largement inconnue mais que son assurance et la délicatesse de son timbre (quelque part entre Madeleine Peyroux et Corinne Bailey Rae) place d’emblée dans la pleine lumière. De Minneapolis à l’Alabama en passant par Chicago, Manhattan, Baltimore, San Francisco ou la Nouvelle-Angleterre, le répertoire dans lequel cohabitent compositions originale et standards revisités s’offre comme une carte du Tendre américain, « avant tout lent, doux, lyrique et romantique » assume le saxophoniste, tout en renvoyant aussi aux tourments racistes qui blessent encore et toujours les USA et la communauté africaine-américaine.

Vincent Bessières