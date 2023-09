Chucho Valdes Royal Quartet

Monument du jazz afro-cubain dont il a largement contribué à poser les fondations, Chucho Valdes continue, à plus de 80 ans, à faire jaillir la musique de son piano.

Avec son allure de jeune homme, éternel Kangol vissé sur le crâne, le pianiste, fils d’une légende de la musique cubaine (Bebo Valdes, avec qui il enregistra en duo des merveilles), continue à être habité par le feu sacré et ne cesse de tourner dans le monde entier. Après des retrouvailles avec son vieux complice du groupe Irakere, Paquito D’Rivera, un duo avec la pianiste brésilienne Eliane Elias, et la présentation de son oratorio La Creación, le voici qui revient à un format plus jazz, à la tête d’un tout nouveau Royal Quartet, au sein duquel il renoue avec l’un des plus spectaculaires batteurs issus de Cuba, Horacio Hernandez, dit « El Negro ». Armando Gola, à la contrebasse et la basse électrique, et le jeune Roberto Vizcaino Jr., aux percussions, complètent ce groupe avec qui le maître vient tout juste de réaliser, à Miami, un nouvel album.

Vincent Bessières