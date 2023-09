Le légendaire batteur de Chicago Famoudou Don Moye ouvre en trio la saison jazz de l’espace Sorano.

Installé à Marseille depuis plus de dix ans, où il cultive son jardin, celui qui fut l’un des piliers de l’Art Ensemble Of Chicago a développé une carrière sous son nom, échangeant avec nombre de musiciens du coin, dont le trompettiste/bugliste Christophe Leloil, et le pianiste (également tromboniste et tubiste) Simon Sieger, présents ce soir à ses côtés. Aux commandes de l’Odyssey & Legacy trio, une dénomination en référence à ses « trips » musicaux, le septuagénaire batteur y poursuit cette quête de l’« Ancien to the Future », cherchant à rassembler tous les éléments constitutifs de la Great Black Music pour en donner sa propre vision. Le jazz et le blues, le gospel et la soul bien entendu, mais aussi les traditions du continent africain, et les bandes-son des communauté afro-diasporiques comme le reggae et la samba.

Jacques Denis