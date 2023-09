Jazz au fil de l’Oise, un florilège de musiciens de jazz bien en vue

Essaimé en différents points du département, le festival Jazz au fil de l’Oise présente, étalé sur plusieurs semaines, un florilège de musiciens de jazz bien en vue, principalement français.

Du solo de la harpiste et chanteuse Laura Perrudin (le 7/10 à Saint-Ouen l’Aumône) jusqu’aux arabesques répétitives électro-pop de Gogo Penguin (le 10/12 à Cergy), Jazz au fil de l’Oise propose une affiche éclectique dans une variété de lieux qui vont de l’abbaye de Maubuisson jusqu’au Douze, la plus grande salle de spectacles du département du Val d’Oise. Cette diversité de jauges permet des rencontres intimes au cœur d’une chapelle comme des concerts où il y a foule, et de donner à entendre des musiques depuis les plus épurées jusqu’aux plus électriques. Parmi les propositions, on relève en particulier la participation de Cécile McLorin Salvant (qui avait dû annuler sa prestation l’an dernier pour cause de laryngite), qui vient présenter son projet « Mélusine » (le 23/11 à Herblay). Belle place est faite, dans cette 27e édition, au piano grâce à la rencontre d’Edouard Ferlet avec la claveciniste classique Violaine Cochard (le 13/10 à Valmondois), au duo du trompettiste David Enhco avec Marc Perrenoud inspiré de Chet Baker (le 12/11 à Osny) et à celui de son frère Thomas avec Stéphane Kerecki (le 19/11 à Valmondois), au groupe de Yessaï Karapétian, nouveau talent du clavier qui emprunte à ses racines arméniennes (le 17/11, à Vauréal), au solo de Yaron Herman (le 26/11 à Royaumont) ou encore au trio de Macha Gharibian (le 9/12 à Éragny-sur-Oise).

Jusque dans l’assiette

Parmi les talents qui agitent la nouvelle scène hexagonale, on citera le violoniste Théo Ceccaldi qui, à la faveur de son projet « No Borders », s’associe à quatre voix venues de quatre horizons (le 11/11 à L’Isle-Adam) ; la flûtiste Ludivine Issambourg et son projet Antiloops qui fait groover le jazz en spirales (le 18/11 à Mériel) ; ou encore le tromboniste Robinson Khoury, qui présente ses « Broken Lines » avec un groupe surdoué (le 24/11 à Cergy). On n’oublie pas la tradition avec un Duke Ellington « Multicolored » par le Laurent Mignard Duke Orchestra (le 1/12 à Pontoise), ni les fusions classiques et jazz avec Loco Cello et Biréli Lagrène (le 3/12 à Montmorency), ou les rêveries chamaniques enchantées d’Anne Paceo (le 2/12 à Jouy-le-Moutier). Et pour ceux qui voudraient allier les plaisirs de la bouche à ceux de l’oreille, on ne saurait trop recommander l’expérience de « La Grande Table » du flûtiste Joce Mienniel avec Patrick Derisbourg, chef de cuisine de l’abbaye de Royaumont (le 25/11). Ou quand la musique se déguste jusque dans l’assiette !

Vincent Bessières