Kurt Rosenwinkel, maître contemporain de la guitare jazz

Kurt Rosenwinkel, guitariste majeur des années 2000, présente un album enregistré au cœur de New York.

Au tournant des années 2000, Kurt Rosenwinkel a dirigé un groupe avec Mark Turner et publié une série d’albums dont l’effet de longue traine sur le jazz ne s’est pas estompé. Non seulement le guitariste y dévoilait une sonorité toute personnelle, miroitante, soigneusement façonnée, mais il développait, avec certains des musiciens les plus créatifs de l’époque, un jazz régénéré de l’intérieur, qui gardait l’exigence du genre tout en lui ouvrant de nouvelles perspectives esthétiques durables. Un quart de siècle plus tard, il creuse à nouveau cette veine comme en témoigne un album enregistré au Village Vanguard, l’antre du jazz new-yorkais, dont il vient présenter à Paris le répertoire. En première partie, le trompettiste Yohan Loustalot s’affiche avec son étonnant Yéti, trio qui croise guitare et batterie.

Vincent Bessières