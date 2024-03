Jazz sous les pommiers édition 2024, un festival foisonnant

À Coutances, dans la Manche, ce festival mise sur le bouquet des styles et le foisonnement de son affiche.

Festival foisonnant, qui joue la carte (toujours risquée dans la région) du plein air pour une partie de ses manifestations (de nombreux spectacles de rue gratuits), Jazz sous les pommiers se déroule à Coutances, dans le Cotentin, traditionnellement sur le pont de l’Ascension. Dense et éclectique, d’un esprit bon enfant, il fait, comme la plupart de ses confrères hexagonaux désormais, une large part aux musiques cousines du jazz, ouvrant sur le blues, l’électro, la funk, les musiques caribéennes ou brésiliennes. De la cathédrale à la salle polyvalente en passant par des concerts à bicyclette dans le bocage, la petite ville normande de 8000 habitants se métamorphose pendant une dizaine de jours en cité cosmopolite accueillant, de midi à minuit, des musiciens venus de tous horizons. Plus qu’une ligne esthétique affirmée, le festival mise sur le bouquet des styles, prône la diversité et l’éclectisme, encourage les talents féminins, soutient l’émergence et assume la fidélité à quelques figures emblématiques du jazz hexagonal dont elle a fait ses chouchous.

Valeurs sûres et projets phares

Cette nouvelle édition (la 43e) ne déroge pas à cette philosophie. Elle convoque quelques valeurs sûres hors de toute actualité comme le saxophoniste Jan Garbarek (avec Trilok Gurtu), le guitariste Bill Frisell ou le pianiste Brad Mehldau (avec un nouveau trio, néanmoins), assume des choix populaires qu’on pourrait juger discutables tels qu’André Manoukian ou les Gogo Penguin, et mise sur quelques projets phares du moment (Les Égarés avec Vincent Peirani, Emile Parisien, Vincent Ségal et Ballaké Sissoko ; New’Garo, hommage à Nougaro appelé à faire le grand chelem des festivals de l’été). De la flûtiste Naïssam Jalal à la saxophoniste Céline Bonacina en passant par la pianiste Leila Olivesi et la chanteuse Kareen Guiock-Thuram, les musiciennes hexagonales sont bien représentées. Parmi les projets plus rares, on notera la participation du batteur de Chicago Makaya McCraven, la venue du pianiste Fred Hersch (qui fera une partie de son concert en duo avec le trompettiste Avishai Cohen), du Cubain Harold Lopez Nussa et du Sud-Africain Nduduzo Makhatani. Quant aux créations, outre les propositions de Marion Rampal et Robinson Khoury (artistes en résidence), on relève The Future of Jazz Big Band, un grand orchestre franco-américain de jeunes espoirs, porté par le festival en partenariat avec Jazz at Lincoln Center à New York, dont la dimension symbolique, à quelques kilomètres des plages du Débarquement, prend tout son sens.

Vincent Bessières