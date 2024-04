Benjamin Koppel/Kevin Hays/James Genus/Antonio Sanchez

Le saxophoniste Benjamin Koppel est de retour à Paris, comme à son habitude en excellente compagnie.

Altiste star du Danemark, Benjamin Koppel a le chic pour assembler des castings all-stars sur scène comme sur disque. Après un opus en trio avec Scott Colley et Brian Blade, le voici qui entreprend une tournée européenne, placée sous le signe du « Art of the Quartet » (dixit), avec un groupe de choc composé de Kevin Hays au piano, James Genus à la contrebasse et Antonio Sanchez à la batterie, dont l’étape parisienne passe par le Sunside. Si réunir autour de soi le Gotha du jazz n’est pas la garantie infaillible de faire à tous les coups de la grande musique, on peut légitimement s’attendre, en tant que spectateur, à ne pas s’ennuyer en pareille compagnie. On pourra aller juger sur pièce.

Vincent Bessières