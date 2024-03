Le printemps du jazz persan

Troisième édition d’un rendez-vous qui célèbre le jazz en version persane, concoctée par le pianiste Arshid Azarine.

Si le norouz est la traditionnelle fête des peuples iraniens qui célèbrent aux alentours du 20 mars le nouvel an du calendrier persan, il se pourrait bien que le début du printemps soit la saison idoine pour honorer le jazz en version iranienne du côté de la Seine Musicale. Après une première édition en 2018, puis une seconde en 2022, revoilà donc cet événement né de la ténacité du pianiste Arshid Azarine. C’est ce pianiste, par ailleurs éminent radiologue cardio-vasculaire, qui a conçu une nouvelle fois le programme. Depuis plus de dix ans il mène de front ces deux carrières, signant une œuvre discographique où cet Iranien exilé depuis des lustres infuse ses improvisations de musique persane traditionnelle, comme sur Valley of Love, où il s’inspire du recueil de poèmes La Conférence des oiseaux écrit en 1177 par l’esthète soufi Farid al-Din Attar.

Le renouveau du jazz persan

« La médecine et la musique se nourrissent en moi l’une de l’autre. Quand j’arrête l’une, j’ai du mal avec l’autre », confiait-il en 2019. Cinq ans plus tard, le revoilà en scène avec les deux complices de son trio (le percussionniste Habib Meftah et le bassiste Hervé de Ratuld) auxquels s’ajoutent la poétesse Leyli Anvar, la danseuse Karine Gonzalez et le génial multi-flûtiste Sylvain Barou, que l’on a apprécié auprès d’autres Iraniens grâce au trio Chemirani. Un tel casting a tout pour attiser la curiosité. Au programme aussi de jeunes talents, notamment au féminin, du jazz en mode persan : deux chanteuses, Golsa associée au pianiste Sardar Sarmast, puis Delaram Kafashzade, accompagnée d’un trio constitué du pianiste Makan Taghavi, du bassiste Arin Keshishi et du batteur/percussionniste Shayan Fathi, que l’on a découverts auprès du saxophoniste andalou Antonio Lizana.

Jacques Denis