« Bal forrò » du Nordeste brésilien avec Catia Werneck

Deux pas à gauche, deux pas à droite, entrez dans la danse typique du Nordeste brésilien avec Catia Werneck.

Le forrò, c’est en quelque sorte le « cousin » du bal musette en version brésilienne, soit une danse en couple rythmée par des pas bien précis et un lieu où le peuple aime à guincher aux sons de l’accordéon, des percussions et du violon. Longtemps confiné à son terroir d’origine, le Nordeste, et destiné aux couches populaires, le forrò est devenu un phénomène de mode dans les grandes villes du Sud du Brésil, puis a envahi la planète à travers des productions discographiques mais aussi des soirées où se retrouvent amateurs et néophytes séduits par ce son du terroir. C’est à la chanteuse Catia Werneck, native de Rio de Janeiro, qui s’est fait connaître depuis un bail en France, que revient l’honneur d’être la MC de ce bal qui promet de bien nous faire suer. Allez-y, c’est gratuit !

Jacques Denis