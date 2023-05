Sous la bannière du jazz, le festival historique du Sud-Ouest Jazz in Marciac propose une affiche surabondante qui se décline en deux lieux et s’ouvre désormais à des musiques voisines.

Côté pile, le grand chapiteau, destiné à présenter des stars qui en sont rarement à leur premier passage en terre gasconne et qui, dans les grands soirs, font parfois se lever six mille spectateurs comme un seul homme. Côté face, la salle permanente de l’Astrada, cinq cents sièges, où se jouent des musiques plus intimes et moins spectaculaires, où l’on retrouve nombre de jazzmen qui ont marqué l’année. Entre ces deux pôles, Jazz in Marciac a trouvé son équilibre, même si cette année le festival défraie la chronique en présentant le controversé Sofiane Pamart en ouverture (le 20/07, en co-plateau avec MC Solaar en mode big band), il sait encore rester fidèle à l’esprit du swing et aux fondamentaux du genre.

Éventail large

Fidèle d’entre les fidèles, le trompettiste Wynton Marsalis, le parrain, est toujours là (le 3/08, en septet, partageant l’affiche avec Cécile McLorin), tout comme Pat Metheny (le 21/07), Gregory Porter (le 2/08) ou Snarky Puppy (le 23/07, en co-plateau avec Sixun), désormais des habitués du festival. Les amateurs de piano se réjouiront de pouvoir entendre dans la même soirée deux légendes, Kenny Barron et Abdullah Ibrahim (le 26/07) ou Brad Mehldau (le 27/07), qui ouvrira en solo pour la fulgurante Samara Joy, propulsée grâce aux Grammy Awards sur les plus grandes scènes — à juste titre tant elle est une chanteuse exceptionnelle ! Autres vocalistes notables, Lizz Wright et Norah Jones, toutes deux sur scène le 24/07. Une soirée blues-rock avec Popa Chubby et Joe Bonamassa (le 22/07) ; une funk avec le mythique Tower of Power et le guitariste du groupe Vulfpeck, Cory Wong (le 25/07) ; une manouche avec Florin Niculescu et le trio formé par Thomas Dutronc avec Stochelo Rosenberg et Rocky Gresset (le 31/07) font également partie des réjouissances… entre autres ! À l’Astrada, on trouvera également un large éventail de propositions, depuis le batteur Mark Giuliana jusqu’au DJ Jeff Mills (en hommage à Tony Allen) en passant par Julius Rodriguez, nouvelle sensation du piano jazz, le saxophoniste inoxydable Chris Potter, le beau projet Out of Silence de Stéphane Kerecki, une création de Paul Lay et Géraldine Laurent autour de la musique de Jobim… Autant de nombreuses bonnes occasions de se rendre dans la bastide gersoise.

Vincent Bessières