Festival All Stars au New Morning

Comme chaque année, le New Morning profite des artistes en tournée pour faire son plein de stars et offrir une affiche qui est l’une des plus séduisantes de l’été.

Oubliez les chapiteaux, les amphithéâtres, les vues sur la mer, les siestes au soleil et les pieds dans l’herbe… Restez dans la capitale et profitez du fait que le New Morning sert, dès la fin du mois de juin, de base arrière à nombre de musiciens en tournée pour entendre des légendes et autres têtes d’affiche dans le contexte privilégié du club. Qu’il pleuve peut-être ou que la canicule règne, vous aurez la satisfaction de voir des musiciens de tout poil qui se sentent chez eux sur la scène du club historique — et climatisé — du Xe arrondissement. Parmi les artistes à ne manquer, la liste est fort longue !

Afro, jazz, soul…

Sont notamment annoncés le 79rs Gang, tout droit venu de La Nouvelle-Orléans, qui réactive la tradition des Black Indians aux sons du hip-hop, de la trap et de la house (le 23 juin) ; Seun Kuti qui, à la tête de Egypt 80, a repris le flambeau de son père Fela, l’inventeur de l’afro-beat (le 26) ; le guitariste Mansur Brown, nouvelle sensation de la scène londonienne, entendue auprès de Yussef Dayes et Kamaal Williams (le 28) ; Kyoto Jazz Massive, projet culte de la scène acid jazz dans les nineties (le 30) ; la légende brésilienne Hermeto Pascoal et sa troupe de joyeux drilles qui font musique de tout bois (le 1er juillet) ; la star transgenre, également brésilienne, Liniker, à la soul particulièrement troublante (le 4) ; les phénomènes de la basse qui slappe sa race MonoNeon (le 10) et Stanley Clarke (le 11), sans oublier Avishai Cohen qui présentera son projet nuyorican Iroko (les 15 et 16) créé au Châtelet au printemps ; le vibraphoniste qui monte, Joel Ross, entouré d’une belle équipe avec le trompettiste Marquis Hill et les saxophonistes Godwin Louis et Maria Grand (le 12) ; le chanteur nu-soul Bilal, qui a croisé la route de Robert Glasper ou Common (le 13) ; la chanteuse Youn Sun Nah qui décline sur scène son dernier album « Waking World » (le 17) ; le trio du guitariste Julian Lage (le 18) ; le Jazz Quartet de Mark Giuliana avec Shai Maestro au piano (le 19) ; le trio de Danilo Perez avec John Patitucci et Adam Cruz (le 24) ; l’explosif groupe Yemen Blues (le 25) ou encore le mythique Brian Jackson, compagnon de route du regretté Gil Scott Heron (le 26) dont la légende reste attachée au club de la rue des Petites-Écuries.

Vincent Bessières