Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Big Band

Grande voix du jazz, Dee Dee Bridgewater endosse auprès de The Amazing Keystone Big Band le rôle de celle qui fut l’une de ses inspiratrices : Ella Fitzgerald.

We Love Ella ! Telle est la déclaration d’intention de l’Amazing Keystone Big Band, grande formation saluée par les Victoires du jazz en 2018 qui a la particularité d’être co-pilotée par quatre musiciens (Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco). L’ambition affichée est de faire œuvre de pédagogie sans renoncer à une exigence créative. C’est dans ce cadre idéal qu’ils invitent Dee Dee Bridgewater à parcourir le répertoire cher à Ella Fitzgerald, afin d’en donner une nouvelle lecture. Ce qui n’est pas pour déplaire à la native de Memphis, formée au sein notamment de l’ambitieux orchestre de Thad Jones et Mel Lewis, qui longtemps résida en France avant de retourner en 2010 aux États-Unis. Depuis Dee Dee Bridgewater revient régulièrement dans l’hexagone, qui lui prête toujours oreille attentive et attention adéquate.

Jacques Denis