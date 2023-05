Tinariwen, dans un blues du désert

Pour son nouvel album, Tinariwen, groupe-phare du blues du désert, choisit la voie de l’Amérique des campagnes.

« Notre arme, c’est désormais le dialogue et la musique pour combattre l’injustice. » Depuis un quart de siècle, le groupe composé notamment d’Ibrahim Ag Alhabib, Touhami Ag Alhassane et Abdallah Ag Alhousseyni, trois membres fondateurs, est parvenu à mettre au cœur de la planète musique leur répertoire, connu sous le nom de blues touareg. Soit une bande-son empreinte de nostalgie qui cherche et réussit à donner un écho aux revendications du peuple du Sahara. Si la forme a évolué, le fond est demeuré : il y est toujours question de la même thématique, « l’exil, l’errance, l’amour, la solidarité et l’entente entre les peuples, la promotion de la paix. » C’est toujours le cas avec leur neuvième album Amatssou, qui vient tout juste de sortir, où ils creusent un sillon avec la musique de l’Amérique rurale et sur lequel officie aux manettes le remarquable guitariste Daniel Lanois. À la clef : une concordance des cordes sensibles !

Jacques Denis