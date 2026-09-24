Airelle Besson et Lionel Suarez, une entente renouvelée

Voici vingt ans qu’Airelle Besson et Lionel Suarez se sont rencontrés, et depuis leur complicité ne s’est jamais démentie.

C’est lors d’une création de Laurent Cugny que toute cette histoire a commencé, mais il faudra attendre dix ans avant que la trompettiste Airelle Besson convie l’accordéoniste Lionel Suarez à Jazz sous les Pommiers pour un premier essai en duo. L’affaire bel et bien aboutie, ils vont persister au gré des scènes, où leurs échanges font percer un sens commun de la mélodie épurée. Et ce n’est que dix ans plus tard qu’ils seront enfin réunis en studio, pour un disque intitulé Blossom. Soit neuf thèmes de leurs plumes et trois reprises, qui rappelle qu’entre cette paire de complémentaires, la complicité n’est pas un vain mot mais la clef pour formuler un carnet de notes raffinées à souhait.

Jacques Denis