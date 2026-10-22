Adèle Viret Quartet : la violoncelliste Révélation Jazz 2025 présente son nouvel album « Spirals »
Théâtre Victor Hugo de BagneuxPublié le 22 octobre 2026 - N° 348
Le nouveau groupe d’Adèle Viret, violoncelliste de grand talent, explore des territoires musicaux feutrés.
Issue d’une famille de musiciens (son père est le contrebassiste Jean-Philippe Viret), la violoncelliste Adèle Viret compose dès son plus jeune âge et explore des territoires musicaux variés au fil de son enseignement à Paris ou Bruxelles. Avec son approche musicale pleine de sensibilité, la jeune instrumentiste (Révélation Victoire du Jazz 2025) s’impose comme l’un des nouveaux talents de la scène jazz européenne, qui se décline désormais de plus en plus au féminin. Tant en Belgique qu’en France, ou avec des artistes méditerranéens, elle initie des collaborations avec les jeunes talents de sa génération. Ici, Adèle Viret nous présente le répertoire de son quartet composé de Pierre Hurty à la batterie, Oscar Viret à la trompette et Wajdi Riahi au piano. Leur nouvel album « Spirals » vient de sortir. Un univers intimiste qui ouvre les portes de l’imaginaire avec une infinie douceur. Un jazz de chambre fort élégant.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementSpirals
du samedi 5 décembre 2026 au samedi 5 décembre 2026
Théâtre Victor Hugo de Bagneux
14 avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux
Le 5 décembre à 18h. Tél : 01 86 63 14 70. www.theatrevictorhugo-bagneux.fr