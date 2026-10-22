Le nouveau groupe d’Adèle Viret, violoncelliste de grand talent, explore des territoires musicaux feutrés.

Issue d’une famille de musiciens (son père est le contrebassiste Jean-Philippe Viret), la violoncelliste Adèle Viret compose dès son plus jeune âge et explore des territoires musicaux variés au fil de son enseignement à Paris ou Bruxelles. Avec son approche musicale pleine de sensibilité, la jeune instrumentiste (Révélation Victoire du Jazz 2025) s’impose comme l’un des nouveaux talents de la scène jazz européenne, qui se décline désormais de plus en plus au féminin. Tant en Belgique qu’en France, ou avec des artistes méditerranéens, elle initie des collaborations avec les jeunes talents de sa génération. Ici, Adèle Viret nous présente le répertoire de son quartet composé de Pierre Hurty à la batterie, Oscar Viret à la trompette et Wajdi Riahi au piano. Leur nouvel album « Spirals » vient de sortir. Un univers intimiste qui ouvre les portes de l’imaginaire avec une infinie douceur. Un jazz de chambre fort élégant.

Philippe Deneuve