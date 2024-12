About Love and Death - Élégie pour Raimund Hoghe

Emmanuel Eggermont évoque l’œuvre de Raimund Hoghe (1949-2021), mais en la travaillant au prisme de sa propre écriture.

Comme l’indique le titre, ce solo d’Emmanuel Eggermont n’est pas un hommage, mais une Élégie pour Raimund Hoghe. Une élégie, c’est d’abord un poème, qui se situe donc dans le souvenir, dans la filiation qui existe de l’un à l’autre et qui s’est même concrétisée puisque Eggermont est le légataire de ses œuvres chorégraphiques. Mais loin d’imiter le chorégraphe et dramaturge disparu, Emmanuel Eggermont met ses pas dans les pas de Raimund pour mieux se l’accaparer tout en prenant ses distances. Bien sûr, nous retrouvons dans les pas et les figures certaines poses emblématiques de sa collaboration avec Hoghe, comme le Faune (L’Après-midi, 2008, solo écrit pour Emmanuel par Raimund), la gestuelle de Si je meurs laissez le balcon ouvert (2010) ou Cantatas (2012)… et beaucoup d’autres où il intervenait. Mais, dans toutes ces pièces mythiques, la gestuelle de l’un se confondait déjà avec la chorégraphie de l’autre, au point qu’il était difficile de séparer l’univers de l’un de l’imaginaire de l’autre. Le plus remarquable, sans doute, de About Love & Death, c’est sa singularité, le fait que si la pièce convoque les mannes de Raimund Hoghe, elle n’y renvoie pas !

Échos et résonances

Car Eggermont chorégraphe, c’est toute une grammaire du geste qui allie à l’anguleux la puissance, et à la fluidité l’extrême précision de la position. Toujours tiré à quatre épingles, il y a dans son personnage quelques réminiscences des dessins de Kafka, avec ses jambes interminables, et ses postures à la limite de l’impossible. Combinant une certaine raideur ressortant du sérieux à un humour pince-sans-rire des plus surprenants, tout son mouvement reste d’un calme quasi impassible. S’ajoute à ce style inimitable le fait qu’il revient à chaque fois avec un nouvel accessoire faisant costume, et signe vers son mentor, mais résonnant à travers son corps comme dans une chambre d’écho, qui à la fois répéterait et amplifierait ou déformerait la scène initiale. Dans ce solo, qui atteint donc son but, soit faire connaître « quelque chose de Hoghe » se faufile tout de même, dans les interstices, le fantôme de Raimund. Tout comme il le faisait, même quand il créait un solo pour Emmanuel en 2020, qui n’a jamais été montré et devait s’appeler… About Love and Death !

Agnès Izrine