Chaillot propose trois pièces majeures autour du couple et du duo qui ont marqué la carrière du chorégraphe : Annonciation, Un Trait d’Union et Larmes blanches.

Annonciation (1995), duo féminin ciselé qui reprend le thème de l’annonce faite à Marie de sa future grossesse par l’Ange Gabriel, est un bijou où le sacré s’entrelace avec la sensualité la plus profane dans une ambivalence revendiquée. Inspiré par la peinture de la Renaissance italienne, le chorégraphe joue avec les thèmes picturaux et les symboles religieux tout en donnant une réalité charnelle peu commune à ces deux protagonistes. Un Trait d’Union, créé en 1989, en est, d’une certaine manière… l’annonciation, mais au masculin ! Ici, la créature tente d’échapper à son créateur dans un duo tout aussi ambigu, entre charme sensuel et spirituel. Le Concerto pour piano N°5 BWV 1056 – 2e mouvement interprété par Glenn Gould ajoute encore à cette dimension mystique et passionnée. Enfin, Larmes blanches, une des premières pièces du chorégraphe (1985), flirte encore avec l’étreinte amoureuse, en la confiant cette fois à deux couples, tout en déployant un vocabulaire entre danse contemporaine et gestuelle baroque qui induit une distance légère et une couleur délicate à ce petit ballet.

Agnès Izrine