L’Etoile du Nord révient avec « Immersion Danse »

L’Etoile du Nord poursuit son accompagnement d’artistes singuliers ou émergents à travers son temps fort de printemps, pétillant de découvertes.

Trois plateaux partagés rythment le festival ; trois soirées prolongées autour de projets distincts ; trois exemples de la vitalité de la création chorégraphique et de sa capacité de dialogue : Johana Malédon, avec son (titre provisoire), joue sur les identités, les assignations, les étiquettes dans une danse puissante. En vis-à-vis, celle d’Amélie Poulain s’ancre dans l’énergie du clubbing avec Inner Game, invitant sur scène le beatboxing. Thibaut Eiferman, déjà repéré à travers le concours Danse Elargie ou la sélection du Groupe Gestes et du Groupe des 20, donne ici avec la plasticienne Alice Vasseur sa dernière création Terre 1. Ils partagent l’affiche avec le danseur Rémi Richaud, dont Boys club constitue le premier projet en tant que chorégraphe de sa compagnie Kosa. La dernière soirée commune est une triple affiche donnant la parole et la visibilité aux travaux en cours de Margaux Amoros, Julien Rossin et Nahuel Barrios, et au groupe SUZANNE.

Nathalie Yokel