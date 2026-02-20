Aventureuse et internationale : c’est ainsi que se présente cette 28e édition du festival Artdanthé, pour trois semaines d’intenses découvertes.

Le ton est donné dès les trois premiers jours de lancement du festival. D’abord avec l’Autrichienne Doris Uhlich, qui reprend sa collaboration avec la danseuse étoile du ballet de l’Opéra de Vienne Susanne Kirnbauer, âgée de 80 ans, dans Come back again. Un duo où l’emprise du temps vient créer une danse partagée entre deux générations. Ensuite avec la double soirée qui nous mène du côté de la création britannique, jusqu’aux rives mémorielles de l’histoire polonaise : Connor Scott donne la première en France de Cat-Gut Jim, solo inspiré par la figure de son propre aïeul, artiste de rue et satiriste politique. Le passé hante également le travail de Wojciech Grudziński dans Threesome, qui fonde sa recherche sur l’héritage refoulé de trois danseurs polonais de l’ère communiste. Au lendemain de cette soirée partagée, Artdanthé propose d’« explorer la danse autrement », entre spectacle pour les tout-petits, ateliers, rencontres et projections. Lorena Dozio présente AudioBébeDanse !, une expérience chorégraphique et sensorielle dès 9 mois, suivi dans l’après-midi d’un atelier parent-enfant. Pour les autres, atelier de danse avec Audrey Bodiguel, et projection du film Chœur-Vanves, témoin de la performance qu’elle mena avec des étudiants pour Artdanthé en 2025, ou atelier d’écriture avec Aïnhoa Jean-Calmettes et Charlotte Imbault.

Huit créations et sept premières françaises

Artdanthé accueille également la nouvelle création d’Audrey Bodiguel, CARNE, un solo où la mise en scène de son corps passe par la chair, mais aussi la transformation, la plasticité et l’imaginaire, portant l’organique vers tous les possibles. Autres femmes chorégraphes en création à Vanves : la sirène Marine Colard pour Ames coming, la Russe Yulia Arsen qui ouvre un nouveau cycle de travail avec Do you really wanna live forever ?, Pau Simon et son odyssée marine Panaches, Marinette Dozeville dans son Étude pour Chevalières… Plus que jamais le festival défriche, dévoile, crée l’événement, et invite notre regard à voyager en dehors de toute frontière.

Nathalie Yokel