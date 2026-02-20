Essonne Danse, soit 26 représentations dans 19 villes du département, de mars à mai. Et outre l’engagement pour la diffusion de la danse, c’est aussi l’implantation de l’art chorégraphique sur le territoire qu’il faut saluer.

Il y a bien entendu la programmation de la danse, qui permet, pendant plus de deux mois, de toucher à un éventail très large de la danse d’aujourd’hui. Mais il y aussi la volonté, plus souterraine, d’irriguer le territoire d’une présence au long cours : hier, avec Béatrice Massin, et aujourd’hui, dans un changement de cap esthétique, avec la compagnie MazelFreten pour trois ans. Memento, Perception, Rave Lucid, 1 + 1 = 1 et 1 + 1 = 2 sont leurs pièces programmées ici cette année ; autrement dit tout un répertoire ! Essonne Danse, c’est aussi l’occasion de spectacles singuliers, comme Portrait de Rebecca Journo ou de dIAboli de Christine Armanger. À Essonne Danse, on n’hésite pas également à mouiller sa chemise, dans des bals – « magnétique » pour celui de Massimo Fusco, quand il n’est pas simplement « grand » avec la compagnie Dyptik.

Nathalie Yokel